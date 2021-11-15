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Tokat Belediye Plevne'de yüzler gülüyor

15.11.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Belediye Plevne'de yüzler gülüyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne, geride kalan 8. haftada Bingöl Solhanspor karşısında ikinci galibiyetini aldı.

Tokat ekibi, lige evinde oynadığı Sorgun Belediyespor maçıyla başladı. Tokat Belediye Plevne bu maçı 3-2 kaybetti. Ligin ikinci hafta maçında deplasmanda Arkasspor'a 3-0 yenildi.

Üçüncü hafta maçında sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilen Tokat ekibi, 4. hafta maçında da deplasmanda Halkbank'a 3-1 mağlup oldu.

Beşinci haftada, Allpower Akü Cizre Belediyespor'u evinde 3-2 yenen Tokat ekibi ligde ilk galibiyetini aldı.

Plevne, 6. hafta maçında deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'a 3-1, 7. haftasında deplasmanda Spor Toto'ya 3-0 yenildi.

Tokat ekibi, 8. hafta maçında evinde karşılaştığı Bingöl Solhanspor'u 3-0 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Tokat Belediye Plevne 4 hafta sonrasında aldığı 6 puan ile ligde 11. sırada yer alıyor.

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