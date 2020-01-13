Tokat belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Tokat Belediyesinde yapılan toplu iş sözleşmesi 2020 yılı için yüzde 11, 2021 yılı için yüzde 10, sosyal haklar ve enflasyon farkları uygulanacak şeklide imzalandı.

Tokat Belediyesi Sosyal Tesislerinde 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Toplu iş sözleşmesi imza töreni yapıldı. Törende konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, işçilerin aylıklarını bugüne kadar geciktirmeden ödeme yaptıklarını ifade ederek, “Bizler imar eden, mamur eden bir şeyler ortaya çıkartan bir nefer olarak yıllardan beri beraberce çalışıyoruz. Çalışmaktan elleri nasır tutmuş birçok kardeşimiz var. Belediyenin vizyonu şehrin vizyonudur. Böylesine önem atfettiğimiz kurumumuzda alın teri akıtan değerli kardeşlerimize verdiği hizmetlerden dolayı tek tek teşekkür ediyorum. Daha çok yapılacak iş var. Önemli olan değer katmaktır, verilen görevi layıkıyla yapmaktır. Önemli olan gücümüzün yettiğince bu görevi yerine getirmektir. Peygamberimiz işçinin alın terini kurumadan ödeyin demiştir. Bize düşen görevimizi en iyi ve layıkıyla yapmak alın terimizi bu şehre akıtmak ve başımızı yastığa koyduğumuzda huzurla uyuyabilmek evlatlarımızın yüzlerine bakabilmektir. Toplu iş sözleşmemizi hep beraberce imzaladık. Bugüne kadar işçimizin hak ettiği parayı asla geciktirmemeye gayret ettik. Toplu İş Sözleşmemizin hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.



