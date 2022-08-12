Tokat Belediyesinden 10 bin kişiye aşure ikramı

Tokat Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla 10 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Yeraltı Çarşısı üzerinde düzenlenen törende Muharrem ayını kutladı.

Güzel bir etkinlik yapıldığına işaret eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce zulmün karşısında mazlumun yanında yer almak bizim aziz milletimizin tüm tarihi boyunca en önemli hasletlerinden biri olmuştur. İslam ile şereflenmeden 80 yıl öncesinde cereyan eden bu facia aziz milletimizin gönlünde asırlar boyunca hiç unutulmadan yaşamaya devam etmiş, hiç görmediği halde hem peygamberimizi hem soyunu hem de ashabını dünyada beklide hiçbir toplumun sevmediği kadar sevmiş, hürmet etmiş, çocuklarını ismiyle şereflendirmiştir. Ehl-i beyt sevgisini tüm Müslüman toplumlar içerisinde en fazlasıyla ve en doğru şekilde asırlardır yaşamaya devam etmişizdir. Bu bizim tarihimizin hasletimizin en can alıcı unsurlarından birisidir."

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da herkesin Muharrem ayını kutladı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, her sene geleneksel olarak aşure dağıtım programı düzenlediklerini belirtti.

Ramazan ayından sonra en önemli mükafatların verildiği Muharrem ayında olduklarını ifade eden Eroğlu, "Muharrem ayı içerisinde dünyanın yaratıldığı günden itibaren çok önemli olaylar gerçekleşmiş. Hz. Adem'in tövbesi muharrem ayında olmuş, Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gün de muharrem ayı içerisinde olmuştu." diye konuştu.

Konuşmalar sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.

