YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat bileziği coğrafi işaret belgesi ile tescillendi

Tokat bileziği coğrafi işaret belgesi ile tescillendi

27.08.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat bileziği coğrafi işaret belgesi ile tescillendi

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından yapılan başvuru sonucu Tokat bileziğine coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Tokat TSO tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Teknik Destek Programı kapsamında, "Tokat Bileziği/Tokat Mengil Kolluğu'nun" coğrafi işaret almasına yönelik proje, mart ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) sunuldu.

Yapılan başvuruyu değerlendiren TÜRKPATENT, Tokat bileziğini kentin 9'uncu coğrafi işaretli ürünü olarak tescilledi.

Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik, AA muhabirine, Tokat bileziğinin coğrafi işaretli ürünler arasına girmesinin, hem ürün hem de kentin marka değeri açısından önemli olduğunu söyledi.

Tokat'ın daha çok ürününe coğrafi işaret alacaklarını belirten Çelik, "Coğrafi işaretin hem ürünün tanıtımında hem korunmasında, taklitlerinin yapılmamasında çok büyük katkısı oluyor. Son dönemlerde ülkemizde, dünyada coğrafi işaretli ürünlerle alakalı çok büyük çalışmalar yapılıyor." dedi.

Çalışmada kendilerine destek veren Tokat Valiliği, Belediye ve OKA'ya teşekkür eden Çelik, "Proje aşamasında bize çok büyük katkı verdiler. Daha önce 8 ürünle alakalı yöresel işaret almıştık. Yakın zamanda birkaç ürünle alakalı tescille ilgili duyurularımız olacak. Türkiye'de en çok yöresel ürünü tescillenen il olmak gibi bir hedefimiz var." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mahallenin nüfusu gece 12, gündüz 200 binBu mahallenin nüfusu gece 12, gündüz 200 bin
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandıAmasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cuma

İmsak
04:19
Sabah
05:49
Öğle
12:40
İkindi
16:23
Akşam
19:22
Yatsı
20:46

Tokat Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Cuma

Kazova Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Erbaa Eczanesi
Erbaa
Tuğlu Eczanesi
Niksar
Burak Eczanesi
Turhal
Bizim Eczanesi
Zile
Kılıç Eczanesi
Resadiye
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Muğla'da denize giren kişi boğuldu

Muğla'da denize giren kişi boğuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.