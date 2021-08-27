Tokat bileziği coğrafi işaret belgesi ile tescillendi

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından yapılan başvuru sonucu Tokat bileziğine coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Tokat TSO tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Teknik Destek Programı kapsamında, "Tokat Bileziği/Tokat Mengil Kolluğu'nun" coğrafi işaret almasına yönelik proje, mart ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) sunuldu.

Yapılan başvuruyu değerlendiren TÜRKPATENT, Tokat bileziğini kentin 9'uncu coğrafi işaretli ürünü olarak tescilledi.

Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik, AA muhabirine, Tokat bileziğinin coğrafi işaretli ürünler arasına girmesinin, hem ürün hem de kentin marka değeri açısından önemli olduğunu söyledi.

Tokat'ın daha çok ürününe coğrafi işaret alacaklarını belirten Çelik, "Coğrafi işaretin hem ürünün tanıtımında hem korunmasında, taklitlerinin yapılmamasında çok büyük katkısı oluyor. Son dönemlerde ülkemizde, dünyada coğrafi işaretli ürünlerle alakalı çok büyük çalışmalar yapılıyor." dedi.

Çalışmada kendilerine destek veren Tokat Valiliği, Belediye ve OKA'ya teşekkür eden Çelik, "Proje aşamasında bize çok büyük katkı verdiler. Daha önce 8 ürünle alakalı yöresel işaret almıştık. Yakın zamanda birkaç ürünle alakalı tescille ilgili duyurularımız olacak. Türkiye'de en çok yöresel ürünü tescillenen il olmak gibi bir hedefimiz var." diye konuştu.

