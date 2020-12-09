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Tokat, çevreci üniversite olma yolunda

TOKAT HABERLERİ  | 09.12.2020 14:29 | Son Güncelleme

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkiye’nin 23., Dünya’nın 412.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkiye’nin 23., Dünya’nın 412. en çevreci üniversitesi oldu.
Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren GreenMetric 2020 yılı Dünya Üniversiteler sıralaması yayınlandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGU), 86 ülkeden 912 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 412. sırada yer aldı. Türkiye Üniversiteleri arasında sıralamaya giren 56 üniversite içerisinde ise 23. sırada yer aldı. TOGÜ, 2019 yılındaki dünya sıralamasında 504. ve ülke sıralamasında 26. olan sıralamasını 2020 yılında sırasıyla 412. ve 23. sıraya yükseltti.

Akademisyenlerin başarısı
Stanford Üniversitesi koordinatörlüğünde John Loannidis ve ekibi tarafından Science Direct Plos Biology Dergisinde Dünyanın en etkili bilim insanları listesi yayınlandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademisyenleri Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Alkan ve Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Arpacı da yayınlanan Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı. Science Direct Plos Biology dergisinde yayınlanan çalışmada akademisyenler akademik performansları, makale sayısı, ortak yazarlı yayın, atıf gibi kategorilere göre sıralandı.

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Tokat Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:38
Öğle
12:31
İkindi
14:54
Akşam
17:14
Yatsı
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Yeşilırmak Eczanesi
Merkez
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Niksar
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Turhal
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