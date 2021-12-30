Tokat Cumhuriyet Başsavcısı ve İl Jandarma Komutanı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban ve İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başsavcı Çoban, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", yaşam kategorisinde Mehmet Eser'in "Sislerin sakladığı şehir" başlıklı fotoğraflarını seçen Çoban, spor kategorisinde ise Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" karesine oy verdi.

Çoban, AA muhabirlerini tebrik etti.

Albay Bostancı da makamında "Yılın Fotoğrafları" seçkisini inceledi.

Bostancı, haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karesine oy verdi.



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