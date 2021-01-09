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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesine ödül

09.01.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesine ödül

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya’ya Fair Play hizmet ödülü verildi.Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanlığı tarafından 2019 yılı hizmet ödülleri sahiplerini buldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya’ya Fair Play hizmet ödülü verildi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanlığı tarafından 2019 yılı hizmet ödülleri sahiplerini buldu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya’da ödül alan isimler arasında yer aldı. Kaya, ödülü almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu ödülü, mensubu olmaktan onur duyduğum Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve başta Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin olmak üzere üniversitemiz mensubu tüm personelimiz adına alıyorum. Bana bu ödülü layık gören Milli Olimpiyat Komitesi ve Fair Play komisyon Başkanı ve üyelerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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