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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine ’Genç Ofis’ açılacak

TOKAT HABERLERİ  | 31.08.2020 17:43 | Son Güncelleme

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik kampüsüne ‘genç ofis’ açılması kararı alındı.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine ’Genç Ofis’ açılacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik kampüsüne ‘genç ofis’ açılması kararı alındı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ile Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar katıldı. İmzalanan protokolde öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi; bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, gençlerin yüksek öğrenimleri süresince almış oldukları eğitimle birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlaması yönünde işbirliğinin arttırılması ve desteklenmesi amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Taşlıçiftlik yerleşkesinde ’Genç Ofis’ açılması kararı alındı.
Rektör Şahin, öğrencilerin kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını ifade ederek, “Öğrencilerimizin kendilerini daha iyi geliştirmeleri için faaliyetler düzenlemeyi amaçlıyoruz” dedi. Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise üniversite ile beraber, gençlerin geleceğine katkı sağlamak, kendilerini geliştirmeleri için ellerindeki imkanları en iyi şekilde kullanmak istediklerini dile getirdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine ’Genç Ofis’ açılacak

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