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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne yoğun ilgi

TOKAT HABERLERİ  | 27.08.2020 18:08 | Son Güncelleme

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ), YKS tercih sonuçlarına göre doluluk oranın yüzde 97’ye ulaştığı bildirildi.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin son zamanlarda yaptığı yenilikler, uluslararası derecelendirme kuruluşlarındaki başarısı ve tanıtım faaliyetleri tercih sonuçlarına da yansıdı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ), YKS tercih sonuçlarına göre doluluk oranın yüzde 97’ye ulaştığı bildirildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin son zamanlarda yaptığı yenilikler, uluslararası derecelendirme kuruluşlarındaki başarısı ve tanıtım faaliyetleri tercih sonuçlarına da yansıdı. 2020 YKS tercih sonuçları doğrultusunda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, lisans, ön lisans programları ve yeni açılan bölümlerde rekor doluluk seviyesine ulaştı. 2020 YKS tercih sonuçlarına göre, lisans doluluk oranı yüzde 97 (kontenjan 2980 - yerleşen 2896); Ön lisans doluluk oranı yüzde 91 (kontenjan 4305 - yerleşen 3938); Genel doluluk oranı yüzde 94 (kontenjan 7285 - yerleşen 6834), 2020 yılında yeni açılan ve ilk defa öğrenci alımı yapılan programların doluluk oranları yüzde 100 oldu.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, üniversitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığının günden güne arttığını ifade ederek, “2020 YKS sonuçlarına göre üniversitemizin tercih edilen bir üniversite oldu. Geçen yıla oranla öğrenci sayımız 692 artarak toplam 6 bin 834 öğrenci üniversitemize yerleşti. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artması için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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