Tokat merkezli 4 ilde FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon: 6 gözaltı

Tokat merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bu çerçevede Tokat, Niğde, Ankara ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 3'ü emekli, 2'si sözleşmesi feshedilen, 1'i de açığa alınan askeri personel olmak üzere 6 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Tokat Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz