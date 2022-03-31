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Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 24 gözaltı

31.03.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 24 gözaltı

Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesi ile Trabzon ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 kilo 893 gram kubar esrar ile silah yapım ve tamiratında kullanılan 270 parça ve 6 ses tabancası ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 24 zanlıyı gözaltına aldı.

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