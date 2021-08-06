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Tokat merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

06.08.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başına isabet eden yorgun mermiyle hayatını kaybeden lise öğrencisi Büşra Konyar'ın soyadının verildiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Tokat merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 21 şüpheli yakalandı.

Erbaa ilçesinde geçen yıl 31 Aralık'ta 17 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Konyar'ın yorgun merminin başına isabet ederek hayatını kaybetmesinin ardından Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak Tokat İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı silah ticaretine yönelik çalışma başlatıldı.

İstanbul, Amasya'nın Taşova ilçesi, Tokat merkezi, Niksar ve Erbaa ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yapan 94 şüpheliye yönelik 69 adrese eş zamanlı olarak genç kızın soyadının verildiği "Konyar Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda kalaşnikof ile bu tüfeğe ait 2 şarjör ve 173 mermi, 59 tabanca ile bu silahlara ait 84 şarjör ve 868 fişek, 48 av tüfeği ve 994 av tüfeği fişeği, 23 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 104 fişek, 3 kama, 7 sikke, bilezik, 4 hançer, vazo, 40 madeni para, sustalı bıçak ve FETÖ'ye ait olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi.

Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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