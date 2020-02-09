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Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama

TOKAT HABERLERİ  | 09.02.2020 22:56 | Son Güncelleme

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama

Tokat- Sivas kara yolunda tipi nedeni ile kar küreme çalışması yapıldı.

Tokat'ta dün geceden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışının yerine tipiye bırakmasıyla ulaşımda aksamalar meydana geldi. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolu ekipleri yolun trafiğe kapanmasını önlemek için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu karayolu trafiğe açıldı.

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buz Kar Kar küreme tuzlama

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