Tokat-Sivas kara yolunda sis etkili oluyor

Tokat-Sivas kara yolunda sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kara yolunun Kızıliniş mevkisinde etkisini arttıran sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü.

Trafik ekipleri, özelikle yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız konusunda uyardıkları sürücülerden trafik işaretlerine uymalarını istedi.

Bölgede kar yağışı da yeniden başladı.



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