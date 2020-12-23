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Tokat TSO’dan uzaktan eğitime tablet desteği geldi

TOKAT HABERLERİ  | 23.12.2020 13:03 | Son Güncelleme

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), pandemi döneminde uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla 60 adet tablet hediye etti.Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik tarafından, ihtiyacı olan öğrencilere verilmek üzere 60 adet tablet, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’ye teslim edildi.Başkan Çelik, pandeminin başlamasıyla birlikte eğitimde büyük aksaklıklar olduğunu belirterek; “Çoğu ailemiz maddi imkansızlıklardan dolayı tablet, bilgisayar, internet gibi sıkıntılar yaşadı.

Tokat TSO’dan uzaktan eğitime tablet desteği geldi

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), pandemi döneminde uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla 60 adet tablet hediye etti.
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik tarafından, ihtiyacı olan öğrencilere verilmek üzere 60 adet tablet, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’ye teslim edildi.
Başkan Çelik, pandeminin başlamasıyla birlikte eğitimde büyük aksaklıklar olduğunu belirterek; “Çoğu ailemiz maddi imkansızlıklardan dolayı tablet, bilgisayar, internet gibi sıkıntılar yaşadı. Uzaktan eğitimler, yüz yüze eğitim kadar etkili olmasa da öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitimlerine konsantre olup bu süreçten eğitimde en az hasarla çıkmalarını istiyoruz. Bizler şehrin iş insanları olarak bu güne kadar öğrenciler için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Ayrıca bir hekim olarak herkesi bu süreçte maske, mesafe ve hijyen konusunda daha da dikkatli olmaya davet ediyorum” diye konuştu.
Yardımların devam edeceğini de dile getiren Başkan Çelik, Tokat il ve ilçelerinde pandemiyle birlikte TOBB tarafından 400 tablet bilgisayar dağıtıldığını kaydetti.
Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’de tabletlerden dolayı Çelik’e teşekkür ederek, bunların en çok ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılacağını söyledi.
Tablet tesliminde Tokat TSO Meclis Başkanı Dursun Sansar, Başkan Yardımcısı Sinan Gökçe, Yönetim Kurulu Üyesi Naci Altun ve Genel Sekreter Sinan Ardil de yer aldı.

Tokat TSO’dan uzaktan eğitime tablet desteği geldi

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