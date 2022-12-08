YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat ve Diyarbakır’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Tokat ve Diyarbakır’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

08.12.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat ve Diyarbakır’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Tokat ve Diyarbakır’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Tokat’ın Niksar ilçesi ile Diyarbakır’da yapılan eşzamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tokat Adliyesine sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 6,62 gram esrar maddesi ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğünce tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda ise 370 kilogram kıyılmış tütün, 32 bin 800 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. Suç unsuru malzemelere el konulurken 1 şüpheli şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 zanlı adliyedeTokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 zanlı adliyede
Sinop’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıSinop’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Artvin’de Kafkasör Yaylası kışa hazırlanıyorArtvin’de Kafkasör Yaylası kışa hazırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

Tokat Namaz Vakitleri 8 Aralık Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:36
Öğle
12:30
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:39
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.