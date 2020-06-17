Tokat’a 400 tonluk yeni su deposu

Tokat Belediyesi tarafından Erenler mezarlık bölgesinde başlatılan içme suyu deposu çalışmalarında 400 tonluk deponun yüzde 85’i tamamlandı.

Erenler Mahallesi, Soğucak Bağları bölgesi ile Boyunbaba ve Orta Mezarlık bölgelerindeki su ihtiyacını karşılamak amacıyla Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun talimatları ile devam eden çalışmalarda sona gelindi. 400 tonluk içme suyu deposunun faaliyete geçmesi ile su sıkıntısı yaşayan mahalleler kesintisiz ve tazyikli suya kavuşacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Eroğlu, deponun çok yakında faaliyete geçeceğini ifade ederek, “Erenler bölgesinde 400 tonluk içmek suyu depomuzda çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Bu depomuzdan Boyunbaba, Erenler ve Orta Mezarlık bölgelerimize de suyu ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın kaliteli ve modern hizmetler alması için altyapı konusunda çalışmalarımız devam edecek” dedi.

