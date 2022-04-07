Tokat'ın bez sucuğu, perpereli küpesi ve honçasına coğrafi işaret belgesi

Tokat bez sucuğu, perpereli küpesi/pırpırlı küpe ve honçası coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan açıklamada, odanın çalışmaları sonucu Tokat honçasının, bez sucuğunun ve perpereli küpesinin coğrafi işaret tescil belgelerinin alındığı belirtildi.

Ürünlerin coğrafi işaret tescil belgelerinin Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Duyar tarafından TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik'e takdim edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, geleneksel ürünlere sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, bu yıl içinde yeni ürünler için coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunulacağını aktardı.

Alınan bu tescillerin esnaf ve Tokat için çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Tokat honçası, Tokat bez sucuk ve Tokat perpereli küpesi/Tokat pırpırlı küpesinin coğrafi işaret tescil belgesini çalışmalarımız sonucu aldık. Burada emeği geçen esnaf ve zanaatkar kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Artık bu ürünler belli bir kalite de üretilip satışı yapılabilecek. 3 ürünün de çok uzun yıllardır ilimize has üretildiğini herkes biliyordu bunu da tescilledik. Ticaret insanlarımız bunun karşılığını alacaklardır. Coğrafi işaretin hem ürünün tanıtımında hem korunmasında, taklitlerinin yapılmamasında çok büyük katkısı oluyor. Son dönemlerde ülkemizde, dünyada coğrafi işaretli ürünlerle alakalı çok büyük çalışmalar yapılıyor. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

Çelik, ürünleri hazırlayan Prof. Dr. Cemal Kaya, Doç. Dr. Mustafa Bayram ile perpereli küpe ve honça tepside teknik destek alınan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına teşekkür etti.

