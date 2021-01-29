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Tokatlı 47 yaşındaki polis memuru, kansere yenik düştü

29.01.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden polis memuru memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinde toprağa verildi.Karabük İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Baş polis memuru 47 yaşındaki Selfet Budak, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.Evli ve 2 çocuk babası Budak’ın cenazesi, Üniversite Mahallesi Sevgi Pınarı caminde yapılan törenin ardından memleketi Tokat’ın Niksar ilçesine getirildi.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden polis memuru memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinde toprağa verildi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Baş polis memuru 47 yaşındaki Selfet Budak, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.
Evli ve 2 çocuk babası Budak’ın cenazesi, Üniversite Mahallesi Sevgi Pınarı caminde yapılan törenin ardından memleketi Tokat’ın Niksar ilçesine getirildi. Selfet Budak, evinin önünde helallik alınmasının ardından Harmancık Kabristanlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Budak’ı, son yolculuğuna Niksar İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Saçkan, meslektaşları ile yakınları uğurladı.

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