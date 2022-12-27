Tokat'ta 11 gündür kayıp olan kadının kaçırıldığı ihtimali değerlendiriliyor

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Ataköy beldesinde yaşayan Arife Gökçe, 17 Aralık Cumartesi günü kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrıldı.

Gökçe'nin bir daha eve dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. 6 gün devam eden ve yaklaşık 30 kilometrelik alanın tarandığı çalışmalarda Gökçe ile ilgili herhangi bir ize ulaşılamaması üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada ise Gökçe'nin kaçırıldığı ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi.

