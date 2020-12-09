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Tokat’ta 112 çağrı merkezi hizmete girdi

TOKAT HABERLERİ  | 09.12.2020 15:44 | Son Güncelleme

Tokat’ta112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi.Tokat Vali Dr.

Tokat’ta112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi.
Tokat Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni (GAMER) ziyaret etti. Acil çağrı alma ve yönlendirme sistemi hakkında Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Erdoğan’dan bilgi alan Vali Balcı, “Tokat’ta daha önce itfaiye, jandarma, orman bugün itibariyle de sağlık ve emniyet numaralarımız 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde tek bir merkezden hizmet vermeye başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Vali Balcı, daha sonra Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni (GAMER) ziyaret ederek, çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

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