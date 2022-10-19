Tokat'ta 125 bin makaron ele geçirildi

Tokat'ta 125 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte A.P. (34) isimli kişinin yasa dışı sigara imalatı yaptığı bilgisine ulaştı.

Bağ evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bandrolsüz 125 bin boş makaron, 65 bin doldurulmuş paket sigara, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 30 adet av tüfeği fişeği ve 150 kilogram tütün ele geçirdi.

Jandarma ekipleri A.P. ve sigara imalatı sırasında suç üstü yakalanan H.A.Y'yi (24) gözaltına aldı.



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