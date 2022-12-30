Tokat'ta 14 gündür kayıp olan kadın dedektör köpeklerle arandı

İlçeye bağlı Ataköy beldesinde 17 Aralık Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan Arife Gökçe'nin bulunması için Ankara'dan kadavra arama köpeği "Mavi" ile iz takip köpeği "Alfa" getirildi.

Jandarma komando timleri, dedektör köpeklerle kadının evi ve bahçesi ile çevrede arama çalışması gerçekleştirdi.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı bünyesindeki arama köpekleriyle detaylı arama yapan ekipler, herhangi bir ize ulaşamadı.

Ataköy beldesinde Arife Gökçe'nin 17 Aralık'ta kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrılıp bir daha dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerince 6 gün yürütülen arama çalışmaları, sonuç alınamaması üzerine sonlandırılmıştı.

