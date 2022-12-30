YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta 14 gündür kayıp olan kadın dedektör köpeklerle arandı

Tokat'ta 14 gündür kayıp olan kadın dedektör köpeklerle arandı

30.12.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Almus ilçesinde 14 gündür haber alınamayan 64 yaşındaki kadın, jandarmanın dedektör köpekleriyle arandı.

İlçeye bağlı Ataköy beldesinde 17 Aralık Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan Arife Gökçe'nin bulunması için Ankara'dan kadavra arama köpeği "Mavi" ile iz takip köpeği "Alfa" getirildi.

Jandarma komando timleri, dedektör köpeklerle kadının evi ve bahçesi ile çevrede arama çalışması gerçekleştirdi.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı bünyesindeki arama köpekleriyle detaylı arama yapan ekipler, herhangi bir ize ulaşamadı.

Ataköy beldesinde Arife Gökçe'nin 17 Aralık'ta kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrılıp bir daha dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerince 6 gün yürütülen arama çalışmaları, sonuç alınamaması üzerine sonlandırılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 gündür kayıp kadın için özel ekip kuruldu9 gündür kayıp kadın için özel ekip kuruldu
Ağrı'da 10 bin büyükbaşın barınacağı 314 ahırın inşaatı sürüyorAğrı'da 10 bin büyükbaşın barınacağı 314 ahırın inşaatı sürüyor
İzmir'de bir kişi parkta ölü bulunduİzmir'de bir kişi parkta ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Tokat Almus arama

Tokat Namaz Vakitleri 30 Aralık Cuma

İmsak
06:18
Sabah
07:49
Öğle
12:41
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:48
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.