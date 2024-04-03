Tokat’ta 2 bin yıllık termal su, kurulan merkezle romatizma hastalarına şifa dağıtacak

13 bin 860 metrekarelik geniş bir alanda kurulan merkez, 2 bin yıllık tarihi termal suyu ile bölgeye önemli bir sağlık hizmeti sağlayacak.

Tokat Üniversitesi bünyesinde Roma dönemine ait antik kentin bulunduğu Sulusaray ilçesinde yapımı tamamlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bina yapımı tamamlandı. 100 yatak kapasitesiyle donatılan merkezde bay ve bayanlar için ayrı iki adet havuz bulunuyor. 2000 yıllık geçmişi olduğu tahmin edilen kaplıca suyundan yapılan merkezde acil müdahale, sauna, buhar, masaj, egzersiz, tedavi ve hasta odaları gibi modern tesislerle donatıldı. Hastalara kapsamlı bir rehabilitasyon imkanı sunmayı hedefleyen merkezin tefrişat alım süreci başladı. En kısa sürede hizmete girecek olan merkez, bölgeye modern sağlık hizmeti sunacak. Ayrıca, tamamlanan bu merkezin, 150 kişiye istihdam olanağı sağlayarak bölgenin ekonomisine katkı sağlaması planlanıyor. Sulusaray ilçesinde bulunan tarihi kaplıca suyu, kadim bir tedavi yöntemi olup, romatizma gibi pek çok kronik hastalığın tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir. 264 metreden gelmekte olan su 53 derece sıcaklığıyla biliniyor. İçeriğinde bulunan mineraller sayesinde, kaplıca suyu içme, banyo ve soluma kürleri olarak güvenle kullanılabilecek. Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, ağrı giderici ve iltihap giderici etkileriyle bilinen bu doğal kaynakları kullanarak bölge halkına önemli bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor. Hem sağlık hizmeti sunumu hem de istihdam açısından önemli bir rol üstlenecek olan merkez, Tokat ve çevresindeki hastalar için modern ve etkili bir rehabilitasyon imkanı sunacak.

“13 BİN 860 METRE KARELİK BİR ALANDA KURULAN MERKEZ 100 YATAK KAPASİTELİ”

Rehabilitasyon merkezinin Tokat ve bölgeye hizmet etmesi hedeflediklerini ifade eden Tokat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, “Kısa süre sonra açılışını yapacağız. 13 bin 860 metre karelik bir alanda kurulan Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizin yapımı tamamladı. Bunun müjdesini de vermek istiyorum. Merkezimiz 100 yatak kapasitesine sahiptir. Merkezimiz de bay ve bayan olmak üzere iki tane de havuzumuz bulunmaktadır. Acil müdahale, sauna, buhar, masaj, egzersiz, tedavi ve hasta odaları bulunmaktadır. Şuanda ise tefrişat alımımıza başladık. En kısa sürede hizmete sokmayı planlıyoruz. Tamamlanmış olan bu merkezimiz aynı zamanda 150 kişiye de istihdam sağlayacak. Tokat ve çevre illerden gelecek hasta ve yakınlarına da hizmet verecektir” dedi.

“SULUSARAY KAPLICA SUYUNUN SICAKLIĞI 53 DERECEDİR”

Kaplıca suyunun özellikleri hakkında da bilgiler veren Rektör Yılmaz, “Biliyorsunuz kaplıca doğal sıcaklığı 20 derecenin üzerinde olan litresinde 1 gramın üzerinde çözünmüş mineral içeren, belirli bazı değerleri eşit değerin üzerinde olan, tedavi edici etkisi klinik çalışmalarıyla kanıtlanmış olanlara kaplıca suyu diyoruz. Dolayısıyla Sulusaray ilçesinde bulunan kaplıca suyu da tedavi amaçlı kullanımı kadim bir yöntem olup romatizman hastalıklar başta olmak üzere pek çok kronik hastalığın tedavisinde de uzun yıllardır kullanılmaktadır. Sulusaray kaplıcaları Tokat’ın olduğu kadar Türkiye’nin de önemli kaplıcalarındandır. Merkezimize verilecek olan sıcak suyun 264 metreden gelmektedir. Kaplıca suyu hafif tuzlu ve acıdır. Suyun sıcaklığı ise 53 derecedir. İçeriğinde klorür, sodyum, florür, bikarbonat, sülfat ve kükürt bulunan Sulusaray Kaplıca suları bakteri içermemesi sebebiyle de içme, banyo ve soluma kürleri olarak güvenli şekilde uygulanabilmektedir. Genel olarak ise ağrı giderici ve iltihap giderici etkileri sebebiyle de bel, boyun ağrıları, romatizma gibi kas ve iskelet sistemini ilgilendiren hastalıkların yanı sıra kaplıca sedef ve egzama gibi çeşitli cilt hastalıklarına ve astım gibi bazı solunum sistemi hastalıklarına da uygulanmaktadır. Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz hem vatandaşa hizmet hem de istihdam noktasında bölgeye önemli bir hizmet sunmaktadır” ifadelerini kullandı.





