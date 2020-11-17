YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat’ta 24 yıllık yol yenilendi

Tokat’ta 24 yıllık yol yenilendi

TOKAT HABERLERİ  | 17.11.2020 15:03 | Son Güncelleme

Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı 24 yıl sonra yeniden asfaltlanarak trafiğe açıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Tokat Belediyesi işbirliğinde asfaltı tamamlanan Gaziosmanpaşa Bulvarı yenilendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı 24 yıl sonra yeniden asfaltlanarak trafiğe açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Tokat Belediyesi işbirliğinde asfaltı tamamlanan Gaziosmanpaşa Bulvarı yenilendi. Hıdırlık Köprüsü ile Geyraz Mahallesi çevre yolu kavşağı arasında kalan 6 kilometrelik yolda asfalt çalışması tamamlandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yenilen bulvarın hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Gaziosmanpaşa Bulvarımız en son Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından 1996 yılında asfaltlanmıştı. Yaklaşık 24 yıldır kullanılan bulvarımız yıpranmış ve deforme olmuştu. Aynı zamanda altyapıya da zarar veriyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun yaklaşık 4 ay önce şehrimizi ziyaretleri sırasında bulvarımızın asfaltının yapılması konusunda talebimizi sunduk ve bakanlığımız ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Hamdolsun 6 kilometre uzunluğundaki bulvarımızı asfalt kaplamasını tamamladık. Bugün itibariyle de Gaziosmanpaşa Bulvarımızın şerit çizgileri çekildi. Hıdırlık Köprüsü’nden Geyras mevkii çevre yolu girişine kadar olan kısımda şehirlerarası standartlara uygun şekilde çalışmalarımızı tamamladık” dedi.
Başkan Eroğlu, yaklaşık 5 milyon TL’lik maliyetle tamamlanan çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel: Beni ilgilendiren bir konu değil Çağla Şıkel: Beni ilgilendiren bir konu değil
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
1/

Tokat Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:15
Öğle
12:24
İkindi
14:59
Akşam
17:23
Yatsı
18:45

Tokat Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Bahar Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Merkez
Erek Eczanesi
Erbaa
Arslan Eczanesi
Niksar
Tarçın Eczanesi
Turhal
Emek Eczanesi
Zile
Ceritoğlu Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.