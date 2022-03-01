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Tokat'ta 3 haftada 3 bin 126 doz TURKOVAC aşısı uygulandı

01.03.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta 3 haftada 3 bin 126 doz TURKOVAC aşısı uygulandı

Kovid-19 salgınına karşı acil kullanım onayı verilen yerli aşı TURKOVAC, Tokat'ta 7 Şubat'tan bu yana 3 bin 126 doz uygulandı.

İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, kent genelinde Kovid-19 ile mücadeleye devam ettiklerini ve aşılama çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Nergiz, "Tokatlı vatandaşlarımız tercihini yüzde 100 yerli ve milli koronavirüs aşımız TURKOVAC'tan yana kullanıyor. Pandemi ile mücadele kapsamında ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de aşılama çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Ülkemizde Kovid-19 bağışıklama çalışmalarında TURKOVAC, Sinovac ve Biontech aşılarıyla bağışıklama çalışmaları devam etmektedir." diye konuştu.

Çok daha kolay bulaştığı ve hızlı yayıldığı bilinen yeni varyanta karşı hatırlatma dozu aşısının önemini de vurgulayan Nergiz, şunları kaydetti:

"Sinovac ve Biontech aşısı ilimizde tüm sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Yerli ve milli aşımız TURKOVAC​​​​​​​ aşısı tüm devlet hastanelerimizde uygulanmaktadır. Bugüne kadar 3 bin 126 doz TURKOVAC aşısı uygulanmıştır. İlimizde TURKOVAC, Sinovac ve Biontech olmak üzere toplam 1 milyon 96 bin 277 doz aşı yapılmıştır. Pandemi ile mücadelede en etkili yöntem olan bağışıklama, salgının kontrol altına alınması, yayılımının önlenmesi,( ölüm ve sekel bırakma oranının düşürülmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Aşı önceliği bulunan vatandaşlarımız tercih ettiği aşıyı, ilgili sağlık kuruluşlarından randevulu/randevusuz olarak yaptırabilmektedir."

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Tokat Aşı

Tokat Namaz Vakitleri 2 Mart Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
12:51
İkindi
15:59
Akşam
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Yatsı
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