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Tokat’ta 3 ilçede korona virüs vakası kalmadı

30.01.2021 14:55 | Son Güncelleme:
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Tokat’ın Yeşilyurt, Sulusaray ve Başçiftlik ilçelerinde korona virüs hastası kalmadı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kasım ayında vakaların yüzde 100 artığını söylediği Tokat’ta, vaka sayısındaki tablo tersine dönmeye başladı.

Tokat’ın Yeşilyurt, Sulusaray ve Başçiftlik ilçelerinde korona virüs hastası kalmadı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kasım ayında vakaların yüzde 100 artığını söylediği Tokat’ta, vaka sayısındaki tablo tersine dönmeye başladı. Hafta içi saat 21.00´den sonra ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları Tokat’ta vaka sayılarının düşmesinde önemli rol oynadı. Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinden sonra Sulusaray ve Başçiftlik ilçelerinde korona virüs hastası tamamen bitti. Tokat kent merkezinde de Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritası, kırmızıdan yeşile dönmeye başladı.

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Tokat Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:38
Öğle
12:52
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:17

Tokat Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Duru Eczanesi
Merkez
Gazi Çatak Eczanesi
Merkez
Sabuncuoğlu Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Erbaa
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