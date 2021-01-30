Tokat’ta 3 ilçede korona virüs vakası kalmadı

Tokat’ın Yeşilyurt, Sulusaray ve Başçiftlik ilçelerinde korona virüs hastası kalmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kasım ayında vakaların yüzde 100 artığını söylediği Tokat’ta, vaka sayısındaki tablo tersine dönmeye başladı. Hafta içi saat 21.00´den sonra ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları Tokat’ta vaka sayılarının düşmesinde önemli rol oynadı. Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinden sonra Sulusaray ve Başçiftlik ilçelerinde korona virüs hastası tamamen bitti. Tokat kent merkezinde de Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritası, kırmızıdan yeşile dönmeye başladı.

