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Tokat’ta 47 camide Cuma namazı kılınacak

TOKAT HABERLERİ  | 28.05.2020 16:48 | Son Güncelleme

Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, il merkezinde 115 camiden 47’sinde Cuma namazının kılınacağını söyledi.Türkiye genelindeki bütün cami ve mescitlerde korona virüs (Covid- 19) salgını önlemleri kapsamında cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti.

Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, il merkezinde 115 camiden 47’sinde Cuma namazının kılınacağını söyledi.
Türkiye genelindeki bütün cami ve mescitlerde korona virüs (Covid- 19) salgını önlemleri kapsamında cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Salgının kontrol altına alınması, normalleşme süreci kapsamında bilim kurulunun tavsiye kararları kapsamında camilerin kısmen ibadete açılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda yurt genelinde olduğu gibi Tokat’ta da camiler Cuma namazı ile birlikte kısmen ibadete açılacak. Bu kapsamda Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, il merkezinde bulunan 115 caminden 47’sinde Cuma namazının kılınacağını söyledi. Cuma namazının caminin bahçesinde kılınacağını ifade eden Müftü Bilgili, camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yaptı. Namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temastan kaçınılması gerektiğini ifade eden Bilgili, namaz kılarken maske takılmasına hassasiyet gösterilmesini istedi.

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Merkez
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İlçem Eczanesi
Niksar
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