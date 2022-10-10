Tokat'ta 493 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Tokat'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 493 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada gümrük kaçağı telefon satıldığı bilgisine aldı.
Polis ekipleri iki ayrı iş yerine düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan 493 gümrük kaçağı telefona el koyuldu.
Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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