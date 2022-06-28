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Tokat'ta 5 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

28.06.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta 5 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Tokat'ta 5 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

Kentte son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 5 kişi, TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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