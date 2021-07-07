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Tokat'ta 6 büyükbaş hayvanın kuyruğu kesildi

07.07.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta 6 büyükbaş hayvanın kuyruğu kesildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 6 büyükbaş hayvanın kuyruğu kesildi.

İlçeye bağlı Akpınar yaylasında hayvancılıkla uğraşan Murat Yılmaz, çayırlık alanda büyükbaş hayvanlarının kuyruğunun kesildiğini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, şüpheli A.K'yi (31) gözaltına aldı.

Murat Yılmaz, AA muhabirine, yaylada hayvanlarını kuyrukları kesilmiş halde bulduğunu belirterek, "Jandarmaya şikayette bulundum. Nasıl bir vicdan var, 6 hayvanın kuyruğunu kesmişler. Üzücü bir durum. Hayvanlarımızın ilk tedavisini yaptık. Veteriner hekimimiz de gelerek tedavilerini yapacak." diye konuştu.

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