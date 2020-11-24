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Tokat’ta 8 bin 500 öğretmene kitap hediye edildi

TOKAT HABERLERİ  | 24.11.2020 17:03 | Son Güncelleme

Tokat Valisi Ozan Balcı’nın talimatları ile “Kitap Tokat” projesi kapsamında 8 bin 500 öğretmene kitap hediye edildi.Tokat Valiliği koordinasyonunda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kitap Tokat” projesi kapsamında 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel program düzenlendi.

Tokat Valisi Ozan Balcı’nın talimatları ile “Kitap Tokat” projesi kapsamında 8 bin 500 öğretmene kitap hediye edildi.
Tokat Valiliği koordinasyonunda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kitap Tokat” projesi kapsamında 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel program düzenlendi. 75. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulunda düzenlenen program Tokat Valisi Ozan Balcı’nın katılımı ile yapıldı. Düzenlenen programda öğretmenlere kitap hediye eden Vali Balcı, “Öğretmenlerimizin insanlarımızın yarına hazırlanmasında, her alanda gelişmesinde anlamlı ve önemli katkıları var. İlin Valisi olarak öğretmenlerimize bu fedakar çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarını her zaman yakından takip ediyorum, başarılarıyla gurur duyuyorum. Başarılarını devletimizin ve milletimizin başarısı olarak görüyorum. Onlara her destek vermekten ve yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.
Vali Balcı, günün anısına yaklaşık 8 bin 500 öğretmen ve idari personele çam sakızı çoban armağanı kitap hediye edildiğini sözlerine ekledi.

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05:54
Sabah
07:23
Öğle
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İkindi
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