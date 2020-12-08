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Tokat’ta 80 bin ceviz fidanı toprakla buluşturuldu

TOKAT HABERLERİ  | 08.12.2020 16:53 | Son Güncelleme

Tokat’ta, Tozanlı Vadisinde 5 bin dekar alanda 80 bin ceviz fidanını toprakla buluşturuldu.Tokat’ın Almus ve Reşadiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tozanlı Vadisinde düzenlenen törenle ceviz fidanları toprakla buluşturuldu.

Tokat’ta, Tozanlı Vadisinde 5 bin dekar alanda 80 bin ceviz fidanını toprakla buluşturuldu.
Tokat’ın Almus ve Reşadiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tozanlı Vadisinde düzenlenen törenle ceviz fidanları toprakla buluşturuldu. Almus ilçesine bağlı Gebeli, Çaykıyı ve Kolköy ile Reşadiye ilçesine bağlı Döllük, Kuzbağı ve Dutdibi köylerinde 5 bin dekar alanda 80 bin ceviz fidanı dikildi. Fidan dikme törenine katılan Tokat Valisi Ozan Balcı, projenin Almus, Reşadiye ve Tokat ekonomisine önemli ölçüde gelir kaynağı sağlayacağını söyledi. Vali Balcı, hedeflerinin çiftçinin zenginleşerek refah seviyesinin artırılması olduğunu belirterek, “Bunu da hayata geçirdiğimiz projeler ile gerçekleştiriyoruz. Rabbim memleketimize, Tokat’ımıza, Almuslu ve Reşadiyeli hemşerilerimize hayırlı uğurlu eylesin, bereketli kılsın. Projede emeği geçen herkesi tek tek tebrik ediyorum.” dedi.

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