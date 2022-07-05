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Tokat'ta 950 litre kaçak içki ele geçirildi

05.07.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta 950 litre kaçak içki ele geçirildi

Tokat'ta 950 litre kaçak içki ele geçirildi

Tokat'ta düzenlenen operasyonda 950 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yağmurlu köyünde bir kişinin kaçak içki sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin evinde, iş yerinde ve aracında yaptığı aramada 950 litre kaçak içki ele geçirdi.

Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Tokat jandarma

Tokat Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

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Sabah
05:03
Öğle
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İkindi
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Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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