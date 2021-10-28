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Tokat'ta afetlerden zarar gören çiftçilere tohum ve gübre dağıtıldı

28.10.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta afetlerden zarar gören çiftçilere tohum ve gübre dağıtıldı

Tokat'ta afetlerden zarar gören çiftçilere tohum ve gübre dağıtıldı

Tokat'ta yaz aylarında meydana gelen dolu ve sel afetlerinden zarar gören çiftçilere, Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen ödenekle temin edilen buğday tohumu ve gübre hibe edildi.

Vali Ozan Balcı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, 5 milyon lira kaynakla çiftçilere tohum ve gübre aldıklarını söyledi.

Tarımın ve çiftçinin dostu olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Balcı, "İl genelinde 66 köyde 2 bin 526 çiftçi acil destek giderleri ödeneğinden faydalandı. Çiftçilerimize 322 ton DAP, 239 ton kompoze, 123 ton süper ekin gübresi ile 129 ton buğday tohumu hibe edilecek." dedi.

Balcı, toprağı ve tarımı sevdiklerini dile getirerek, "Tarım adına Tokat'ta güzel işler oluyor. Devam eden devlet yatırımlarımız tamamlandığında Tokat, tarımın, tarımsal sanayinin merkezi olacak. Çiftçimizin zenginliği de 5-6 yıl sonra ikiye katlanacak. Çiftçinin en büyük destekçisiyiz. Sizlerin mutluluğunu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Daha sonra gübre ve tohumlar çiftçilere dağıtıldı.

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