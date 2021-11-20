Tokat'ta AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi" eğitimi başladı

Tokat'ta AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı" başladı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bu hikayenin kahramanı sensin" temasıyla 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 19 yıldır iktidarda olduğunu söyledi.

Bu süreçte ülke için birçok hizmet yapıldığına dikkati çeken Eroğlu, "Yapılmaz' denilenleri yapan AK Parti'miz, nice başarılarla milletimizin yüzünü güldürmeye devam edecek. Burada başarı hikayesi var. Bunların başında duruşuyla, insanlara bakışıyla insanların gönlünde taht kuran bir lidere sahip olması var." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir de eğitime katılanlara teşekkür ederek, programın hayırlı olmasını diledi.

Basına kapalı devam eden eğitim programı yarın sona erecek.

