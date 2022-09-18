Tokat'ta, akrabalar arasına çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Merkeze bağlı Beşören köyü Karaca yaylasında A.N, C.N, Y.N. ve T.N. isimli şahıslar, aralarında husumet bulunan akrabaları D.N. ve E.N. isimli şahıslar ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine orada bulunan S.N, Ş.N. ve M.N. isimli şahıslar av tüfeği ile başlarından, E.N. isimli şahıs ise bacağından hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayda kullanılan av tüfeğine el koydu. Olaya karışan şahıslardan Y. N, T.N. ve A.N. gözaltına alındı.

Olaya karışan C.N. isimli şahıs ise av tüfeği ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

