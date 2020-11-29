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Tokat’ta anaokullarında uzaktan eğitime geçildi

TOKAT HABERLERİ  | 29.11.2020 11:54 | Son Güncelleme

Tokat il genelindeki resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin faaliyetlerinin uzaktan eğitim ile yapılacağını bildirildi.Tokat’ta artan korona vakalarına karşı yeni tedbirler uygulamaya geçiriliyor.

Tokat il genelindeki resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin faaliyetlerinin uzaktan eğitim ile yapılacağını bildirildi.
Tokat’ta artan korona vakalarına karşı yeni tedbirler uygulamaya geçiriliyor. Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl genelinde Covid-19 salgınının seyri dikkate alınarak 30.11.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir”

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