YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta arazide baygın halde bulunan 29 köpek koruma altına alındı

Tokat'ta arazide baygın halde bulunan 29 köpek koruma altına alındı

TOKAT HABERLERİ  | 26.12.2020 22:21 | Son Güncelleme

Tokat'ta arazide baygın halde bulunan 29 köpek koruma altına alındı

Tokat'ın Zile ilçesinde arazide baygın halde bulunan 29 köpek koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Karayün köyü yakınlarında bir arazide baygın vaziyette bulunan 29 köpek, Zile Belediyesi görevlilerince belediyenin Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Köpekler burada koruma altına alındı.

Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpekleri gören vatandaşların jandarmaya haber verdiğini söyledi.

Belediye yetkililerinin hemen bölgeye gittiğini belirten Eryılmaz, "Görevlilerimiz tarafından köpekler hemen merkezimize getirildi. Burada tedavi altına alınan köpekler kendine geldi. Köpeklerin bırakıldığı yerdeki güvenlik kameraları jandarma tarafından incelenecek ve bunu yapanlar bulunacaktır." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor

Tokat Namaz Vakitleri 26 Aralık Cumartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:48
Öğle
12:39
İkindi
15:00
Akşam
17:21
Yatsı
18:46

Tokat Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Cumartesi

Demet Erkan Eczanesi
Merkez
Gazioğlu Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Erbaa
Hayat Eczanesi
Niksar
Hızır Eczanesi
Turhal
Sağlık Eczanesi
Zile
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.