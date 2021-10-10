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Tokat'ta babasının motosikletiyle itfaiye aracına çarpan çocuk yaralandı

10.10.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta babasının motosikletiyle itfaiye aracına çarpan çocuk yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde, babasının motosikletini izinsiz alan çocuk, itfaiye aracına çarparak yaralandı.

Babasının tarlada olduğu sırada motosikletini alan 14 yaşındaki A.K, ilçede bir süre önce açılan Zile panayırına gitti. A.K, bir süre sonra motosiklet ile evine giderken, kavşakta itfaiye aracına çarptı.

Kazada yaralanan çocuk, ambulansla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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