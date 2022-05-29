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Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

29.05.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Zeynep Öztürk (27) yönetimindeki 05 ACD 202 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Değirmenli Kavşağı'nda bariyerlere çarparak yan yattı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Emine Akpınar (41), Didem Suay (30), Tuğba Sevim (26) ve Figen Karatepe (28) yaralandı.

Yararlılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Tokat

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