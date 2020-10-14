YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat’ta, belediye tarihinin en geniş kapsamlı çalışması

Tokat’ta, belediye tarihinin en geniş kapsamlı çalışması

TOKAT HABERLERİ  | 14.10.2020 14:21 | Son Güncelleme

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediye tarihinin en geniş çaplı yağmursuyu hat çalışmalarını bu dönem içerisinde gerçekleştirdiklerini söyledi.Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yağmur suyu hattı çalışmalarının devam ettiği Yeşilırmak Mahallesi Sanayi Sitesi bölgesinde çalışmaları teknik ekibiyle birlikte yerinde inceledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediye tarihinin en geniş çaplı yağmursuyu hat çalışmalarını bu dönem içerisinde gerçekleştirdiklerini söyledi.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yağmur suyu hattı çalışmalarının devam ettiği Yeşilırmak Mahallesi Sanayi Sitesi bölgesinde çalışmaları teknik ekibiyle birlikte yerinde inceledi. Başkan Eroğlu, kış ayları öncesinde yağışlar başlamadan şehrin genel noktalarında yağmur suyu hat çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Belediye tarihinin en geniş çaplı yağmursuyu hat çalışmalarını bu dönem içerisinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “2020 yılı gerek altyapıda gerekse asfaltta rekora koştuğumuz bir yıl oldu. Sadece 2020 yılı içerisinde yaklaşık 30 kilometre içme suyu hattımızı yeniledik. 12 kilometre yeni kanalizasyon hattı ve 5 kilometrede yağmur suyu hattı çalışmalarımızı eylül ayı itibariyle tamamladık. Şuanda ekiplerimiz; Yeşilırmak, Semerkant, Kaleardı ve Sanayi bölgesinde 1200’lük yeni yağmursuyu hattı çalışmasına devam ediyorlar. Yine Yeniyurt Mahallesi’nde ise 300’lük korigatör borularla yeni kanalizasyon hattı deplase çalışmamız devam ediyor” dedi.
Yağmurlu havalarda yaşanan sorunları ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirten Başkan Eroğlu, “Şehrimizin bazı bölgelerinde ani yağışlar sonucu su birikintileri meydana geliyordu. İnşallah yapmış olduğumuz altyapı çalışmaları ile bunun önüne geçmiş olacağız. Altyapısını tamamladığımız bölgelerde yol düzenleme, kaldırım ve asfalt çalışmalarımızı da tamamlıyoruz. Bu süreçte gece gündüz çalışmalarını sürdüren ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dikkat! Koronavirüs böyle de bulaşıyor Dikkat! Koronavirüs böyle de bulaşıyor
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Göztepe, localarda rezerve edilmemiş biletleri çekilişle eski kombine bilet sahiplerine verecek
Göztepe, localarda rezerve edilmemiş biletleri çekilişle eski kombine bilet sahiplerine verecek

Tokat Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:13
Sabah
06:37
Öğle
12:25
İkindi
15:31
Akşam
18:03
Yatsı
19:21

Tokat Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Akademi Eczanesi
Merkez
Dilek Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Erbaa
Anadolu Eczanesi
Niksar
Alpat Eczanesi
Turhal
Ahsen Eczanesi
Zile
Almus Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Erbaa Belediyesinden 81 ildeki 81 okula yaprak sarması
Erbaa Belediyesinden 81 ildeki 81 okula yaprak sarması
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Tokat’ta mısır tarlasında kenevir operasyonu
Tokat’ta mısır tarlasında kenevir operasyonu
Dimes'ten Cabernet Sauvignon üzümü Şarabı
Dimes'ten Cabernet Sauvignon üzümü Şarabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.