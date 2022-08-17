Tokat'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kayapaşa Mahallesi Ünye Caddesi'nde U.A. ile Yılmaz Koçboğa arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.A, Koçboğa'yı bıçakla yaraladı.

Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçboğa, yapılan müdahalelere kurtarılamadı.

Polis ekipleri U.A'yı gözaltına aldı.



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