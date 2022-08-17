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Tokat'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

17.08.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kayapaşa Mahallesi Ünye Caddesi'nde U.A. ile Yılmaz Koçboğa arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.A, Koçboğa'yı bıçakla yaraladı.

Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçboğa, yapılan müdahalelere kurtarılamadı.

Polis ekipleri U.A'yı gözaltına aldı.

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