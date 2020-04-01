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Tokat’ta, bin 500 din görevlisi sahaya indi

TOKAT HABERLERİ  | 01.04.2020 15:43 | Son Güncelleme

Tokat’ta bin 500 din görevlisi korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kimsesiz vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için görevlendirildi.İçişleri Bakanlığınca yeni tip Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında 81 valiliğe gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlandı.

Tokat’ta, bin 500 din görevlisi sahaya indi

Tokat’ta bin 500 din görevlisi korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kimsesiz vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığınca yeni tip Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında 81 valiliğe gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlandı. Tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşların mağdur edilmemesi için Tokat’ta polis ekiplerinin ardından din görevlileri de devreye sokuldu. Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında bin 500 din görevlisi yaşlı ve kronik hastaların temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Mahallelerinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etmeye başlayan din görevlileri kapıda sosyal mesafeyi kurarak talepleri dinliyor. İhtiyaç sahipleri not alınarak gerekli yardımlar yapılıyor. Bu kapsamda Ali Paşa Cami Din Görevlisi Ahmet Kılıç mahallesinde bulunan yaşlıları ziyaret etti. Listesinde bulunan yaklaşık 500 kişiyi plan dahilinde ziyaret eden Kılıç’a vatandaşlar teşekkür etti. Yaşlılarda uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek bol bol dua etti.

Tokat’ta, bin 500 din görevlisi sahaya indi

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