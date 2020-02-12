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Tokat’ta biniş giyme töreni

TOKAT HABERLERİ  | 12.02.2020 16:35 | Son Güncelleme

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) akademik aşama kaydeden öğretim üyeleri için biniş giyme töreni düzenlendi.Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda yapılan törenle TOGÜ’ye yeni atanan ve bir üst unvana terfi eden öğretim üyeleri için "biniş giyme" töreni düzenlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) akademik aşama kaydeden öğretim üyeleri için biniş giyme töreni düzenlendi.
Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda yapılan törenle TOGÜ’ye yeni atanan ve bir üst unvana terfi eden öğretim üyeleri için "biniş giyme" töreni düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, ders ve müfredat ile ilgili gelişmeler; proje, destek ve teşvikler; bilimsel çalışmalar ve işbirlikleri; uluslararasılaşma; sosyal imkanların iyileştirilmesi; yeni birimlerin izleme ve değerlendirme raporu verileri hakkında öğretim üyelerine bilgi aktardı.
Şahin konuşmasında, program kılavuzlarının yaptırılması ile bilgiye erişimin ve şeffaflığın artırıldığını, 2019-2020 eğitim öğretim yılında değerlerimiz dersinin verildiğini; 2020-2021 eğitim öğretim yılında da kariyer planlama derslerinin verilmeye başlanacağını duyurdu. Rektör Şahin, 2019 yılında yapılan faaliyetleri sıralayarak, “Üniversitemiz tarafından sıfır atık projesi yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştur. 18 Temmuz 2019 tarihinde 1. kenevir çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Kampüs içerisine kamelyalar yerleştirilmiştir. Yerleşkemizin nizamiye girişinin hemen önüne büyük bir durak inşa edilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde bir öğrenci butiği açılmış olup butikte öğrencilerimize kılık kıyafet desteği verilmektedir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik uygulama ve araştırma merkezi, kariyer geliştirme merkezi, Türk dünyası araştırmaları merkezi, mezunlar koordinatörlüğü kurulmuştur. Uluslararası öğrenci sayılarımızda büyük artış olmuştur. Bu kapsamda, 2018 yılında Üniversitemize 178, 2019 yılında bin 167, toplam bin 400 uluslararası öğrenci üniversitemizde eğitim görmektedir. Yap işlet devret modeli ile öğrenci yaşam merkezleri kurulacak; kampüsümüzün muhtelif yerlerine çeşmeler inşa edilecek” diye konuştu.
Rektör Şahin, bir yıl içerisinde araştırma geliştirme, yeni merkezler kampüsünün fiziki yapısı, uluslararasılaşma gibi konularda oldukça ileri bir seviyeye geldiğini, bu başarıda bütün çalışanların katkısının olduğunu sözlerine ekledi.
Açılış konuşması sonrası Rektör Şahin, akademik başarılarını çeşitli ödüllerle taçlandıran öğretim üyelerine teşekkür belgelerini ve hediyelerini takdim etti. Rektör Şahin ayrıca göreve başladığı tarihten itibaren profesör unvanını alan öğretim üyelerine belgelerini ve binişlerini takdim etti.

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Merkez
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