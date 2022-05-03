YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

Tokat'ta bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

03.05.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Çalca köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca Ç.K. (66) ile yeğeni Atilla K. (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine amcası, Atilla K'ye tabancayla ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Atilla K'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, kaçan Ç.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdıKovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdı
ING Basketbol Süper LigiING Basketbol Süper Ligi
Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıKayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 3 Mayıs Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:24
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:37
Yatsı
21:08
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.