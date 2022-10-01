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Tokat'ta bulunduktan sonra Mehmetçiğin sırtında taşıdığı yaşlı adam hastanede öldü

01.10.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta bulunduktan sonra Mehmetçiğin sırtında taşıdığı yaşlı adam hastanede öldü

Tokat'tın Reşadiye ilçesinde kaybolduktan sonra bulunan ve Mehmetçiğin sırtında taşıdığı yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti.

Kapaklı köyünde kendisinden haber alınamayan ve jandarmanın iz takip köpeği "Talan" tarafından bulunan Bahattin Öztürk, Mehmetçik tarafından sırtında taşınarak sedyeye götürülmüştü.

Öztürk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kapaklı köyünde 27 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamayan 81 yaşındaki Bahattin Öztürk, yürütülen arama çalışması sonucu 29 Eylül'de kayalık alanda ağacın alt dallarında asılı halde bulunmuştu. Yaşlı adamı ağaçtan indiren askerler, daha sonra bir süre sırtlarında taşıyarak sedyeye götürmüş, daha sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

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