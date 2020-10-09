YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat’ta ceviz üretimine önemli destek

Tokat’ta ceviz üretimine önemli destek

TOKAT HABERLERİ  | 09.10.2020 17:20 | Son Güncelleme

Tokat’ta ceviz üretimine geliştirilmesi amacıyla yılda ortalama olarak 250 bin ceviz fidanı yetiştirilerek üreticilere dağıtılıyor.Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından “Tarım Tokat” projesi kapsamında meyve fidanı üretimi yapılıyor.

Tokat’ta ceviz üretimine geliştirilmesi amacıyla yılda ortalama olarak 250 bin ceviz fidanı yetiştirilerek üreticilere dağıtılıyor.
Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından “Tarım Tokat” projesi kapsamında meyve fidanı üretimi yapılıyor. Yılda ortalama olarak 250 bin ceviz fidesinin üretildiği tesiste Vali Ozan Balcı incelemelerde bulundu. Tokat’ta ceviz üretiminin önemine dikkat çeken Vali Balcı “Geçen yıl 250 bin ceviz diktik. Bu yıl 150 bin ceviz fidanı daha tohumdan dikeceğiz. Yine önümüzdeki yıl 100 bin meyve ve 100 bin ceviz fidanı daha dikmeyi planlanıyoruz. Tarımın gelişmesi, çiftçimizin zenginleşmesi için hep birlikte çalışıyoruz.” dedi.

“Tokat’ı meyveciliğin başkenti yapacağız”
Vali Balcı, meyveciliğin Tokat için büyük önem arz ettiğini belirterek, “Tokat’ın tarımsal ürün çeşitliliğini, bölgenin meyve ihtiyacını karşılanmasını ve çiftçimizin tarımsal girdisini artırmayı amaçlıyoruz. İlimizin kalkınması için önce çiftçimizi zenginleştireceğiz. Tokat’ı meyveciliğin başkenti yapacağız. İlimiz her alanda diğer illere örnek olmalı. Kalkınması, ekonomisi, tarımı, esnafı ve çiftçisiyle örnek bir il olmalı. Hedeflerimizi bu yönde hep yüksek tutmalıyız. Bunun için ise çiftçinin derdine derman olmalı, onları yüreklendirip desteklemeliyiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dikkat! Gözünüz seyiriyorsa... Dikkat! Gözünüz seyiriyorsa...
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Kocaeli’de 57 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi
Kocaeli’de 57 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"

Tokat Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:31
Öğle
12:26
İkindi
15:37
Akşam
18:11
Yatsı
19:29

Tokat Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Can Eczanesi
Merkez
Sabuncuoğlu Eczanesi
Merkez
Balcı Eczanesi
Erbaa
Lokman Eczanesi
Niksar
Özer Eczanesi
Turhal
Adıbelli Eczanesi
Zile
Şifa Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Tokat'ta 770 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışması başladı
Tokat'ta 770 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışması başladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.