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Tokat'ta çıkan silahlı kavgada yoldan geçen genç öldü, 4 kişi yaralandı

25.04.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yoldan geçen 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Çat beldesinde, ailelerinin arasında arazi anlaşmazlığı olan O.Y. (15) ile R.G. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgaya O.Y. ile R.G.nin akrabaları D.G. (38), R.G. (63), M.Y. (38), H.Y. (65) de karıştı.

Tarafların birbirlerine tabancayla ateş ettiği sırada, mermilerden biri olay yerinden geçen Yusuf Uzun'a (18) isabet etti. Silahlı kavgada, H.Y, M.Y, D.G. ve R.G. de hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Uzun, kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince, olayla ilgi 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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