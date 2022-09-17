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Tokat'ta çıkan yangında ekmek fabrikasının çatısı kül oldu

17.09.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta çıkan yangında ekmek fabrikasının çatısı kül oldu

Tokat'ta çıkan yangında ekmek fabrikasının çatısı kül oldu

Tokat'ta çıkan yangında ekmek fabrikasının çatısı kül oldu.

Organize Sanayi Sitesi ekmekçiler bloğunda bulunan Kışla ekmek fabrikasının çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler itfaiye ve polise haber verdi.

Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Olayda fabrikanın çatısı kül oldu.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Tokat'ta çıkan yangında ekmek fabrikasının çatısı kül oldu

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