Tokat'ta çıkan yangında ekmek fabrikasının çatısı kül oldu.

Organize Sanayi Sitesi ekmekçiler bloğunda bulunan Kışla ekmek fabrikasının çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler itfaiye ve polise haber verdi.

Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Olayda fabrikanın çatısı kül oldu.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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